Pêche à pied à Martin plage Espace Part’AgeS Le PHARE Saint-Brieuc

Pêche à pied à Martin plage

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-08 13:30:00

fin : 2025-09-08 16:30:00

2025-09-08

Pêche à pied et jeu de connaissance des différentes espèces de crustacés à Martin Plage. Prévoir saut et épuisette si possible, bottes ou chaussures confortables. RDV au PHARE. Sur inscription. .

