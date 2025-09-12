Pêche à pied Coquillages et animaux étranges Plounéour-Brignogan-plages
Pêche à pied Coquillages et animaux étranges
27, promenade des chardons bleus Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Début : 2025-09-12 11:30:00
fin : 2025-09-12 17:00:00
2025-09-12
Venez explorer l’estran à marée basse et découvrir ses trésors cachés ! Entre coquillages, crustacés et étonnantes créatures marines, vous apprendrez à observer, reconnaître et respecter la richesse fragile de cet univers. Une expérience conviviale et éducative, accessible à tous. .
