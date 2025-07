Pêche à pied découverte Rue de Tariec Saint-Pabu

Pêche à pied découverte Rue de Tariec Saint-Pabu vendredi 11 juillet 2025.

Pêche à pied découverte

Rue de Tariec Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 14:30:00

fin : 2025-08-14 17:00:00

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-15 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-27 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-12 2025-08-14 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-26 2025-08-27 2025-09-08 2025-09-10 2025-09-11

Enfilez vos bottes et partez à l’aventure à travers les flaques et les rochers pour découvrir les créatures marines (crustacés, mollusques, poissons et autres) qui s’adaptent aux marées dans leur habitat naturel. Laissez-vous émerveiller par la biodiversité de ce monde mystérieux, apprenez à reconnaître chaque espèce et à comprendre leur fabuleux mode de vie.

Tout public.

Prévoir des bottes, matériel de pêche fourni (possibilité d’apporter vos épuisettes).

Sur réservation, durée 2h30. .

Rue de Tariec Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

