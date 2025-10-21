Pêche à pied découverte Maison des Abers Saint-Pabu
Pêche à pied découverte Maison des Abers Saint-Pabu mardi 21 octobre 2025.
Pêche à pied découverte
Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 12:00:00
fin : 2025-10-23 13:30:00
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23
Enfilez vos bottes et partez à l’aventure à travers les flaques et les rochers pour découvrir les créatures marines (crustacés, mollusques, poissons et autres) qui s’adaptent aux marées dans leur habitat naturel. Laissez-vous émerveiller par la biodiversité de ce monde mystérieux, apprenez à reconnaître chaque espèce et à comprendre leur fabuleux mode de vie.
Tout public.
Prévoir des bottes, matériel de pêche fourni (possibilité d’apporter vos épuisettes).
Sur réservation, durée 2h30. .
Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Pêche à pied découverte Saint-Pabu a été mis à jour le 2025-10-15 par OT PAYS DES ABERS