Pêche à pied découverte Rue de Tariec Saint-Pabu

Pêche à pied découverte Rue de Tariec Saint-Pabu mardi 21 octobre 2025.

Pêche à pied découverte

Rue de Tariec Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 12:00:00

fin : 2025-10-23 13:30:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23

Enfilez vos bottes et partez à l’aventure à travers les flaques et les rochers pour découvrir les créatures marines (crustacés, mollusques, poissons et autres) qui s’adaptent aux marées dans leur habitat naturel. Laissez-vous émerveiller par la biodiversité de ce monde mystérieux, apprenez à reconnaître chaque espèce et à comprendre leur fabuleux mode de vie.

Tout public.

Prévoir des bottes, matériel de pêche fourni (possibilité d’apporter vos épuisettes).

Sur réservation, durée 2h30. .

Rue de Tariec Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pêche à pied découverte Saint-Pabu a été mis à jour le 2025-10-06 par OT PAYS DES ABERS