Pêche à pied découverte Maison des Abers Saint-Pabu

Pêche à pied découverte

Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 12:30:00

fin : 2026-02-21 15:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21

Enfilez vos bottes et partez à l’aventure à travers les flaques et les rochers pour découvrir les créatures marines (crustacés, mollusques, poissons et autres) qui s’adaptent aux marées dans leur habitat naturel. Laissez-vous émerveiller par la biodiversité de ce monde mystérieux, apprenez à reconnaître chaque espèce et à comprendre leur fabuleux mode de vie.

Tout public.

Prévoir des bottes, matériel de pêche fourni (possibilité d’apporter vos épuisettes).

Sur réservation, durée 2h30. .

Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pêche à pied découverte

L’événement Pêche à pied découverte Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-01-23 par OT PAYS DES ABERS