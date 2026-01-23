Pêche à pied découverte Maison des Abers Saint-Pabu
Pêche à pied découverte
Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 12:30:00
fin : 2026-02-21 15:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21
Enfilez vos bottes et partez à l’aventure à travers les flaques et les rochers pour découvrir les créatures marines (crustacés, mollusques, poissons et autres) qui s’adaptent aux marées dans leur habitat naturel. Laissez-vous émerveiller par la biodiversité de ce monde mystérieux, apprenez à reconnaître chaque espèce et à comprendre leur fabuleux mode de vie.
Tout public.
Prévoir des bottes, matériel de pêche fourni (possibilité d’apporter vos épuisettes).
Sur réservation, durée 2h30. .
Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03
