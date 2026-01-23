Pêche à pied d’exploration lieu et horaire indiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-03-04 09:00:00
fin : 2026-03-04 11:00:00
2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08
Exploration approfondie de l’estran au rythme des marées, identification des espèces, rôle écologique, bonnes pratiques, dégustation incluse et matériel fourni.
lieu et horaire indiqué à la réservation 29bis rue des mouettes Saint-Pierre-d'Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 32 76 86 animationptitenature@gmail.com
English : Exploration fishing
In-depth exploration of the foreshore at the rhythm of the tides, species identification, ecological role, best practices, tasting included and equipment provided.
