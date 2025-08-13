Pêche à pied Rue Roger Vercel Dinard

Pêche à pied Rue Roger Vercel Dinard mercredi 13 août 2025.

Pêche à pied

Rue Roger Vercel Plage de Saint-Enogat Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 16:15:00

fin : 2025-08-13 18:15:00

Date(s) :

2025-08-13

Profitez d’un bon bol d’air marin pour découvrir les animaux de l’estran crabes, poissons, crevettes… Une sortie pour mieux comprendre ce milieu fragile, apprendre à l’aimer et à le respecter.

Apportez chaussures ou bottes pouvant aller dans l’eau et un k-way. Vous pouvez également prendre un petit sac à d’eau avec de l’eau et un encas pour les petits creux.

L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de la météo ou du nombre de participants.

Inscriptions obligatoires par mail sortiesnature@escalebretagne.org

Avec Escale Bretagne. .

Rue Roger Vercel Plage de Saint-Enogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pêche à pied Dinard a été mis à jour le 2025-08-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme