Pêche à pied naturaliste, Parking de l’église, Pennedepie

Pêche à pied naturaliste Vendredi 31 juillet, 18h30 Parking de l’église Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T18:30:00+02:00 – 2026-07-31T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T18:30:00+02:00 – 2026-07-31T20:30:00+02:00

Deux fois par jour la marée découvre une partie de la plage appelée l’estran.

Cette zone entre terre et mer a depuis toujours été une source d’alimentation pour l’Homme. La vie y est abondante mais bien souvent cachée. Au premier regard, on ne voit pas grand-chose mais, dès que l’on s’arrête et que l’on prend le temps d’observer, il est possible de trouver toutes sortes d’organismes vivants. Coquillages et crustacés seront à l’honneur de cette pêche à pied naturaliste. Bottes aux pieds, seau et épuisette à la main, venez arpenter la plage de Pennedepie avec notre guide pour ne rien rater du monde surprenant de l’estran.

A partir de 6 ans.

(2-3km/2h) – Niveau1

Parking de l’église Parking de l’église PENNEDEPIE Pennedepie 14600 Calvados Normandie

Deux fois par jour la marée découvre une partie de la plage appelée l’estran. Cette zone entre terre et mer a depuis toujours été une source d’alimentation pour l’Homme. La vie y est abondante mai…