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Pêche à pied Saint-Pol-de-Léon

Pêche à pied Saint-Pol-de-Léon lundi 20 avril 2026.

Adresse : Îlot Sainte-Anne

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Pêche à pied

Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 13:30:00
fin : 2026-04-20 15:30:00

Date(s) :
2026-04-20

Accessible à toutes et à tous, cette rencontre intergénérationnelle autour de la pêche à pied, organisée par l’ADMR du Haut Léon et Pays de Morlaix, vous invite à découvrir la pêche aux coques et aux palourdes ainsi que les richesses de l’estran.

Au programme découverte de la pêche à pied, transmission de savoir-faire, partage d’expériences et moment convivial entre générations, pour apprendre les uns des autres et profiter ensemble d’un temps chaleureux au bord de la mer.

A partir de 6 ans.   .

Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 19 11 87 

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English : Pêche à pied

L’événement Pêche à pied Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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