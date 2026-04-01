Pêche à pied Saint-Pol-de-Léon
Pêche à pied Saint-Pol-de-Léon lundi 20 avril 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Pêche à pied
Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 13:30:00
fin : 2026-04-20 15:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Accessible à toutes et à tous, cette rencontre intergénérationnelle autour de la pêche à pied, organisée par l’ADMR du Haut Léon et Pays de Morlaix, vous invite à découvrir la pêche aux coques et aux palourdes ainsi que les richesses de l’estran.
Au programme découverte de la pêche à pied, transmission de savoir-faire, partage d’expériences et moment convivial entre générations, pour apprendre les uns des autres et profiter ensemble d’un temps chaleureux au bord de la mer.
A partir de 6 ans. .
Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 19 11 87
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English : Pêche à pied
L’événement Pêche à pied Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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