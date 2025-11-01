Pêche à pied sur l’estran de bon matin Les Minutes Bleues Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer

Office de Tourisme 17 bis rue Jeanne d’Arc Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-01 07:00:00

fin : 2025-11-01 09:30:00

2025-11-01

Bigorneaux, berniques, crabes et algues, partez pour une balade matinale à marée basse guidée par Monsieur Jean. Vous découvrez ainsi la biodiversité locale et différentes techniques de pêche à pied. Un bon bol d’air iodé garanti !

A partir de 4 ans

Prévoir des bottes et des gants

Réservation obligatoire.

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Office de Tourisme 17 bis rue Jeanne d’Arc Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12

