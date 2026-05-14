Saint-Gaultier

Pêche à Trousse-Culotte

L’Ilon Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Initiation à la pêche à la trousse-culotte.Familles

Venez découvrir l’initiation à la pêche à la trousse-culotte. Sortie gratuite encadrée par un animateur de la Fédération de Pêche. .

L’Ilon Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 59 69

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English :

An introduction to fishing with a kit.

L’événement Pêche à Trousse-Culotte Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Creuse