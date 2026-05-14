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Pêche à Trousse-Culotte Saint-Gaultier

Pêche à Trousse-Culotte Saint-Gaultier vendredi 14 août 2026.

Adresse : L'Ilon

Ville : 36800 Saint-Gaultier

Département : Indre

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Gaultier

Pêche à Trousse-Culotte

L’Ilon Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Initiation à la pêche à la trousse-culotte.Familles
Venez découvrir l’initiation à la pêche à la trousse-culotte. Sortie gratuite encadrée par un animateur de la Fédération de Pêche.   .

L’Ilon Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 59 69 

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English :

An introduction to fishing with a kit.

L’événement Pêche à Trousse-Culotte Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Creuse

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