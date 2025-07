Pêche au coup Les pieds dans l’eau Rendez-vous à l’ Office de Tourisme Val de Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule

Rendez-vous à l’ Office de Tourisme Val de Sioule 29 rue Marcelin Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Jeudi 2025-07-17 16:00:00

fin : 2025-07-31 17:30:00

2025-07-17

Vos enfants apprendront ou se perfectionneront aux techniques de pêche avec des moniteurs diplômés. Matériel fourni. Pêche sur le quai ou les pieds dans l’eau (prévoir vieilles baskets/casquette et tenue de rechange).

Rendez-vous à l’ Office de Tourisme Val de Sioule 29 rue Marcelin Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

English :

Your children will learn or perfect their fishing techniques with qualified instructors. Equipment provided. Fishing on the dock or with your feet in the water (bring old sneakers/cap and a change of clothes).

German :

Ihre Kinder lernen oder perfektionieren die Angeltechniken mit diplomierten Lehrern. Die Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Angeln am Kai oder mit den Füßen im Wasser (alte Turnschuhe/Kappe und Wechselkleidung mitbringen).

Italiano :

I vostri bambini impareranno o miglioreranno le loro tecniche di pesca con istruttori qualificati. Attrezzatura fornita. Pesca in banchina o con i piedi in acqua (portare scarpe da ginnastica/cappelli e un cambio di vestiti).

Espanol :

Sus hijos aprenderán o mejorarán sus técnicas de pesca con instructores cualificados. Material proporcionado. Pesca en el muelle o con los pies en el agua (traer zapatillas/gafas viejas y una muda de ropa).

