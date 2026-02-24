Pêche aux carnassiers en bateau Fontenu

Pêche aux carnassiers en bateau

En partenariat avec la fédération de pêche du Jura, cette animation permet à partir de 10 ans de découvrir ou se perfectionner à la pêche aux carnassiers au lac de Chalain en bateau. Tous les mardis au Domaine de Chalain du 21/7 au 18/8 de 13h30 à 17h. Tarif: 50€/pers. Capacité: 3 participants max. Sur réservation: https://www.peche-jura.com/stages-de-peches-jura.html .

Domaine de Chalain Fontenu 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

