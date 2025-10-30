Pêche aux crabes Arès

10h/12h

Découverte des crabes et crevettes au travers d’une pêche ludique à la balance.

Tout public Payant.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu port ostréicole, près de la statue de la femme océane .

Port ostréicole Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

