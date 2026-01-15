Pêche aux crabes

Port ostréicole Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-27

Découverte de l’estran et de ses petits habitants, des techniques et de la règlementation de pêche à pied.

Tout public Payant Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu port ostréicole, près de la statue de la Femme Océane. .

Port ostréicole Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pêche aux crabes

L’événement Pêche aux crabes Arès a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme d’Arès