Pêche aux crabes Arès

Pêche aux crabes

Port ostréicole Arès Gironde

Découverte des crabes et crevettes au travers d’une pêche ludique à la balance.

Tout public Payant.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu port ostréicole, près de la statue de la Femme Océane. .

Port ostréicole Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07

