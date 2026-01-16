Pêche aux crabes Arès
Pêche aux crabes Arès samedi 14 mars 2026.
Pêche aux crabes
Port ostréicole Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Découverte des crabes et crevettes au travers d’une pêche ludique à la balance.
Tout public Payant.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu port ostréicole, près de la statue de la Femme Océane. .
Port ostréicole Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07
