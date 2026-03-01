Pêche aux grosses truites

Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Pêche grosses truites la journée avec repas du midi sur inscription, service tout le Comité

Pêche grosses truites la journée avec repas du midi sur inscription, service tout le Comité. .

Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 90 71 01 schueller.jean-michel@orange.fr

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English :

All-day big trout fishing with lunch (registration required), service for the whole Committee

L’événement Pêche aux grosses truites Ostheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr