Pêche aux grosses truites Ostheim
Pêche aux grosses truites Ostheim dimanche 29 mars 2026.
Pêche aux grosses truites
Ostheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Pêche grosses truites la journée avec repas du midi sur inscription, service tout le Comité
Pêche grosses truites la journée avec repas du midi sur inscription, service tout le Comité. .
Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 90 71 01 schueller.jean-michel@orange.fr
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English :
All-day big trout fishing with lunch (registration required), service for the whole Committee
L’événement Pêche aux grosses truites Ostheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr