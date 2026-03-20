Pêche aux œufs

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Un grand rendez-vous familial et gourmand la traditionnelle pêche aux œufs s’installe à la piscine.

Les enfants devront relever des défis aquatiques et des épreuves bonus pour récolter un maximum d’œufs en chocolat. La surprise ultime la découverte d’un ticket or donnant droit à un maxi œuf en chocolat !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 4 avril 2026 de 15h à 18h. .

Saumur 49408 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 45 55

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English :

A great family and gourmet event: traditional egg fishing at the pool.

L’événement Pêche aux œufs Saumur a été mis à jour le 2026-03-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME