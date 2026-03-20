Pêche aux œufs Saumur
Pêche aux œufs Saumur samedi 4 avril 2026.
Pêche aux œufs
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Un grand rendez-vous familial et gourmand la traditionnelle pêche aux œufs s’installe à la piscine.
Les enfants devront relever des défis aquatiques et des épreuves bonus pour récolter un maximum d’œufs en chocolat. La surprise ultime la découverte d’un ticket or donnant droit à un maxi œuf en chocolat !
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 4 avril 2026 de 15h à 18h. .
Saumur 49408 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 45 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A great family and gourmet event: traditional egg fishing at the pool.
L’événement Pêche aux œufs Saumur a été mis à jour le 2026-03-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
Prochains événements à Saumur (Maine-et-Loire)
- Fête foraine Saumur — 27 mars 2026
- Festival Vin, Art & Musique Les 15 ans du Secret des Papilles Saumur — 27 mars 2026
- Escape game urbain Saumur Saumur — 28 mars 2026
- Salon des vignerons 15 ans du Secret des Papilles Saumur — 28 mars 2026
- Mômes en Folie Le Voyage de Wolfgang Saumur — 28 mars 2026