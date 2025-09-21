Pêche belles truites Huttenheim
Pêche belles truites Huttenheim dimanche 21 septembre 2025.
Pêche belles truites
Rue de la foret Huttenheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-09-21 07:30:00
fin : 2025-09-21 15:00:00
Ouverture de l’étang à 7h30 et début de la pêche à 8h30.
Tout au long de la journée une buvette et petite restauration sur place seront disponibles (Grillades, frites, salade, bretzel).
Inscription obligatoire, réservée au 60 premiers pêcheurs. .
Rue de la foret Huttenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est contact@aappma-huttenheim.fr
