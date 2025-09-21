Pêche belles truites Huttenheim

Pêche belles truites Huttenheim dimanche 21 septembre 2025.

Pêche belles truites

Rue de la foret Huttenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 07:30:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Ouverture de l’étang à 7h30 et début de la pêche à 8h30.

Tout au long de la journée une buvette et petite restauration sur place seront disponibles (Grillades, frites, salade, bretzel).

Inscription obligatoire, réservée au 60 premiers pêcheurs. .

Rue de la foret Huttenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est contact@aappma-huttenheim.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pêche belles truites Huttenheim a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme du Grand Ried