Maureilhan

PÉCHÉ COQUIN GARDEN PARTY 2026

Maureilhan Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Dans un cadre élégant et convivial, profitez d’une ambiance festive mêlant musique, gastronomie, rencontres et art de vivre.

Dans un cadre élégant et convivial, profitez d’une ambiance festive mêlant musique, gastronomie, rencontres et art de vivre. .

Maureilhan 34370 Hérault Occitanie

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English :

In an elegant and convivial setting, enjoy a festive atmosphere combining music, gastronomy, encounters and art de vivre.

L’événement PÉCHÉ COQUIN GARDEN PARTY 2026 Maureilhan a été mis à jour le 2026-06-07 par 34 OT LA DOMITIENNE