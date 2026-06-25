Pêche de la carpe Tailly
Pêche de la carpe Tailly vendredi 10 juillet 2026.
Tailly
Pêche de la carpe
Parc des Étangs d’Or Tailly Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Journée découverte et perfection de la pêche à la carpe organisée par la Fédération de pêche de Côte d’Or en partenariat avec la Truite Beaunoise.
Rendez-vous aux étangs jumelés G13 / G14.
Animation gratuite sur réservation, à partir de 10 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de l’association la Truite Beaunoise au 06 11 60 18 26. .
Parc des Étangs d’Or Tailly 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 60 18 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pêche de la carpe
L’événement Pêche de la carpe Tailly a été mis à jour le 2026-06-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)