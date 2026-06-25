Pêche de la carpe Tailly vendredi 10 juillet 2026.

Tailly

Pêche de la carpe

Parc des Étangs d’Or Tailly Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Journée découverte et perfection de la pêche à la carpe organisée par la Fédération de pêche de Côte d’Or en partenariat avec la Truite Beaunoise.

Rendez-vous aux étangs jumelés G13 / G14.

Animation gratuite sur réservation, à partir de 10 ans.

Renseignements et inscriptions auprès de l’association la Truite Beaunoise au 06 11 60 18 26. .

Parc des Étangs d’Or Tailly 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 60 18 26

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English : Pêche de la carpe

L’événement Pêche de la carpe Tailly a été mis à jour le 2026-06-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)