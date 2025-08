Pêche de l’Etang Massé Rosnay

Pêche de l’Etang Massé Rosnay samedi 29 novembre 2025.

Pêche de l’Etang Massé

Le Blizon Rosnay Indre

Gratuit

Début : Samedi 2025-11-29 08:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

venez assister à une pêche d’étang en Brenne.

Les étangs sont pêchés de manière traditionnelle d’octobre à février. C’est un moment particulier où s’exprime l’âme de la Brenne. Nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir la pêche de l’étang Massé, propriété depuis 2012 du Conservatoire des espaces naturels Centre-Val de Loire. Vous pourrez voir le déroulement d’une pêche, les espèces de poissons élevés en Brenne et dans l’étang Massé. .

Le Blizon Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

come and watch a pond fishing in Brenne.

German :

werden Sie Zeuge einer Teichfischerei in der Brenne.

Italiano :

venire a vedere la pesca nello stagno a Brenne.

Espanol :

ven a ver un estanque de pesca en Brenne.

L’événement Pêche de l’Etang Massé Rosnay a été mis à jour le 2025-07-30 par Destination Brenne