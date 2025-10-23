Pêche de nuit Carpe d’automne Isle-et-Bardais

jeudi 23 octobre 2025.

Pêche de nuit Carpe d’automne

Isle-et-Bardais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-23

L’AAPMA organise une pêche de nuit « Carpe d’automne » sur l’étang de Pirot à Isle et Bardais, du 23 au 26 octobre.

Isle-et-Bardais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 97 93 63 aappmacerillypirot@gmail.com

English :

The AAPMA is organizing an « Autumn Carp » night fishing event on the Etang de Pirot in Isle et Bardais, from October 23 to 26.

German :

Die AAPMA organisiert vom 23. bis 26. Oktober ein Nachtangeln « Carpe d’automne » (Herbstkarpfen) am Etang de Pirot in Isle et Bardais.

Italiano :

L’AAPMA organizza la pesca notturna « Autumn Carp » sull’Etang de Pirot a Isle et Bardais, dal 23 al 26 ottobre.

Espanol :

La AAPMA organiza la pesca nocturna « Carpa de otoño » en el Etang de Pirot, en Isle et Bardais, del 23 al 26 de octubre.

