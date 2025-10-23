Pêche de nuit Carpe d’automne Isle-et-Bardais
Pêche de nuit Carpe d’automne Isle-et-Bardais jeudi 23 octobre 2025.
Pêche de nuit Carpe d’automne
Isle-et-Bardais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-23
L’AAPMA organise une pêche de nuit « Carpe d’automne » sur l’étang de Pirot à Isle et Bardais, du 23 au 26 octobre.
.
Isle-et-Bardais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 97 93 63 aappmacerillypirot@gmail.com
English :
The AAPMA is organizing an « Autumn Carp » night fishing event on the Etang de Pirot in Isle et Bardais, from October 23 to 26.
German :
Die AAPMA organisiert vom 23. bis 26. Oktober ein Nachtangeln « Carpe d’automne » (Herbstkarpfen) am Etang de Pirot in Isle et Bardais.
Italiano :
L’AAPMA organizza la pesca notturna « Autumn Carp » sull’Etang de Pirot a Isle et Bardais, dal 23 al 26 ottobre.
Espanol :
La AAPMA organiza la pesca nocturna « Carpa de otoño » en el Etang de Pirot, en Isle et Bardais, del 23 al 26 de octubre.
L’événement Pêche de nuit Carpe d’automne Isle-et-Bardais a été mis à jour le 2025-08-20 par Montluçon Tourisme