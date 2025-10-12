Pêche découverte jeune Rhinau

Pêche découverte jeune Rhinau dimanche 12 octobre 2025.

Pêche découverte jeune

rue du Brunnwasser Rhinau Bas-Rhin

Dimanche 2025-10-12 09:00:00

2025-10-12 12:00:00

2025-10-12

Initiation à la pêche pour les jeunes à partir de 7 ans et accompagnés d’un parent ou d’un adulte.

Buvette et petite restauration. .

rue du Brunnwasser Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 27 23 88 reitter.christian@gmail.com

