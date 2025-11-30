Pêche d’étang traditionnelle Ménestreau-en-Villette

Pêche d’étang traditionnelle

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR

4.2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 13:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Spectacle traditionnel au Domaine du Ciran !

Rendez-vous dimanche 30 novembre pour une authentique pêche d’étang, de 10h à 13h.

Au programme

✨ Vente de poissons

Buvette sur place autour d’un feu de bois

Coups de filets à 10h30 et 11h30 un moment unique à ne pas manquer !

Spectacle traditionnel au Domaine du Ciran !

Rendez-vous dimanche 30 novembre pour une authentique pêche d’étang, de 10h à 13h.

Au programme

✨ Vente de poissons

Buvette sur place autour d’un feu de bois

Coups de filets à 10h30 et 11h30 un moment unique à ne pas manquer !

Domaine du Ciran

2915 Route de Marcilly

45240 Ménestreau-en-Villette

Tarifs

• Adulte 6 €

• Enfant 4,20 €

• Étudiant 5,50 €

02 38 76 90 93

✉️ contact@domaineduciran.com

Venez découvrir une tradition solognote dans un cadre naturel exceptionnel ! 4.2 .

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com

English :

Traditional show at Domaine du Ciran!

Join us on Sunday November 30 for authentic pond fishing, from 10am to 1pm.

On the program:

? Fish sale

? Refreshments on site around a wood fire

? Fillets at 10:30 and 11:30 ? a unique moment not to be missed!

German :

Traditionelles Spektakel auf der Domaine du Ciran!

Am Sonntag, den 30. November, findet von 10 bis 13 Uhr ein authentisches Teichfischen statt.

Auf dem Programm stehen

? Verkauf von Fischen

? Getränke vor Ort am Holzfeuer

? Netzangeln um 10:30 und 11:30 Uhr ? ein einzigartiger Moment, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Spettacolo tradizionale al Domaine du Ciran!

Domenica 30 novembre, dalle ore 10.00 alle 13.00, partecipate all’autentica pesca nello stagno.

In programma:

? Vendita di pesce

? Rinfresco in loco attorno a un fuoco di legna

? Sfilettatura alle 10.30 e alle 11.30? Un’esperienza unica da non perdere!

Espanol :

¡Espectáculo tradicional en el Domaine du Ciran!

Únase a nosotros el domingo 30 de noviembre para disfrutar de una auténtica pesca en estanque, de 10:00 a 13:00 horas.

En el programa:

? Venta de pescado

? Refrescos en torno a una chimenea de leña

? Fileteado a las 10.30 y a las 11.30 h. ¡Una experiencia única que no debe perderse!

L’événement Pêche d’étang traditionnelle Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2025-11-17 par ADRT45