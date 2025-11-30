Pêche d’étang traditionnelle Ménestreau-en-Villette
Pêche d’étang traditionnelle Ménestreau-en-Villette dimanche 30 novembre 2025.
Pêche d’étang traditionnelle
2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret
Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR
4.2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 13:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Spectacle traditionnel au Domaine du Ciran !
Rendez-vous dimanche 30 novembre pour une authentique pêche d’étang, de 10h à 13h.
Au programme
✨ Vente de poissons
Buvette sur place autour d’un feu de bois
Coups de filets à 10h30 et 11h30 un moment unique à ne pas manquer !
Spectacle traditionnel au Domaine du Ciran !
Rendez-vous dimanche 30 novembre pour une authentique pêche d’étang, de 10h à 13h.
Au programme
✨ Vente de poissons
Buvette sur place autour d’un feu de bois
Coups de filets à 10h30 et 11h30 un moment unique à ne pas manquer !
Domaine du Ciran
2915 Route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette
Tarifs
• Adulte 6 €
• Enfant 4,20 €
• Étudiant 5,50 €
02 38 76 90 93
✉️ contact@domaineduciran.com
Venez découvrir une tradition solognote dans un cadre naturel exceptionnel ! 4.2 .
2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com
English :
Traditional show at Domaine du Ciran!
Join us on Sunday November 30 for authentic pond fishing, from 10am to 1pm.
On the program:
? Fish sale
? Refreshments on site around a wood fire
? Fillets at 10:30 and 11:30 ? a unique moment not to be missed!
German :
Traditionelles Spektakel auf der Domaine du Ciran!
Am Sonntag, den 30. November, findet von 10 bis 13 Uhr ein authentisches Teichfischen statt.
Auf dem Programm stehen
? Verkauf von Fischen
? Getränke vor Ort am Holzfeuer
? Netzangeln um 10:30 und 11:30 Uhr ? ein einzigartiger Moment, den Sie nicht verpassen sollten!
Italiano :
Spettacolo tradizionale al Domaine du Ciran!
Domenica 30 novembre, dalle ore 10.00 alle 13.00, partecipate all’autentica pesca nello stagno.
In programma:
? Vendita di pesce
? Rinfresco in loco attorno a un fuoco di legna
? Sfilettatura alle 10.30 e alle 11.30? Un’esperienza unica da non perdere!
Espanol :
¡Espectáculo tradicional en el Domaine du Ciran!
Únase a nosotros el domingo 30 de noviembre para disfrutar de una auténtica pesca en estanque, de 10:00 a 13:00 horas.
En el programa:
? Venta de pescado
? Refrescos en torno a una chimenea de leña
? Fileteado a las 10.30 y a las 11.30 h. ¡Una experiencia única que no debe perderse!
L’événement Pêche d’étang traditionnelle Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2025-11-17 par ADRT45