Pêche du bar en bord de mer Carantec
Pêche du bar en bord de mer Carantec mercredi 1 avril 2026.
Pêche du bar en bord de mer
Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 09:00:00
fin : 2026-04-30 12:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-02 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-20 2026-05-29 2026-05-31
Découvrez la pêche sportive en bord de mer avec Pesketa.
Thibaut Le Sceller, Moniteur Guide de pêche diplômé et passionné vous conduira sur ses coins de pêche secrets de la baie de Morlaix.
Vous tenterez de capturer le bar ou la dorade, au leurre ou en surfcasting (pêche aux appâts naturels).
Que vous soyez débutant ou confirmé, sur une demi-journée, Thibaut vous transmettra toutes ses connaissances. Vous apprendrez à connaître le matériel (intégralement fourni), à comprendre le comportement des poissons, à découvrir la gestuelle du lancer ou encore à choisir vos leurres et vos mouches pour capturer des poissons sauvages ! .
Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 7 87 07 68 01
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English : Pêche du bar en bord de mer
L’événement Pêche du bar en bord de mer Carantec a été mis à jour le 2026-03-25 par OT BAIE DE MORLAIX
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