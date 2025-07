Pêche en bateau | Lac du Bouchet Cayres

Lac du Bouchet Cayres Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Animation pêche en bateau à partir de 12 ans, découverte de la pêche ! Proposée par la Fédération Départementale de pêche 43.

Matériel et encadrement fournis

Limité à trois personnes

Réservations au 04.71.09.09.44

Lac du Bouchet Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 09 44 yann.forlorou@pechehauteloire.fr

English :

Discover fishing from 12 years old! Offered by the Fédération Départementale de pêche 43.

Equipment and supervision provided

Limited to three people

Reservations on 04.71.09.09.44

German :

Animation Angeln im Boot ab 12 Jahren, Entdeckung des Angelns! Angeboten von der Fédération Départementale de pêche 43.

Material und Betreuung werden gestellt

Begrenzt auf drei Personen

Reservierungen unter 04.71.09.09.44

Italiano :

Scoprite la pesca con la barca a partire dai 12 anni! Organizzato dalla Fédération Départementale de pêche 43.

Attrezzatura e supervisione fornite

Limitato a tre persone

Prenotazioni al numero 04.71.09.09.44

Espanol :

¡Descubre la pesca en barco a partir de los 12 años! Organizado por la Fédération Départementale de pêche 43.

Se proporciona material y supervisión

Limitado a tres personas

Reservas en el 04.71.09.09.44

