Pêche en mer avec Sû la mé Le port du Hâble La Hague

Pêche en mer avec Sû la mé

Le port du Hâble 50440 Camping du Hable La Hague Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-01

fin : 2026-08-31

Marin pêcheur depuis plus de 15 ans, Cédric DELACOUR connait parfaitement la mer et les courants de la Hague. Bien qu’étant l’un des plus forts courants d’Europe, le Raz Blanchard n’a aucun secret pour lui.

La côte de la Hague, constituée de zones à forts courants, pointes rocheuses exposées, petites criques bien abritées, est un repère pour des nombreuses espèces de poissons. A bord du Clara, partez pour une partie de pêche au départ du port du Hâble, à Omonville-la-Rogue.

Le matériel mis à disposition et adapté aux techniques de pêche, permettra de remonter bar, lieu jaune, maquereau, dorade grise et vieille, dans le cadre d’une pêche respectueuse de l’écosystème.

Cédric, qui a à cœur de partager ses connaissances, vous donnera les clés pour comprendre la présence et la mécanique des courants et les pratiques de pêche locales. Cette balade sera aussi l’occasion de croiser d’autres navires, de pêche ou de plaisance.

/! Le maintien de la sortie est soumis au conditions météo et au nombre de participants. En cas d’annulation, l’équipe de l’Office de Tourisme vous contactera pour vous proposer un remboursement ou un report de date.

