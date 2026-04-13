Pêche et plancton sur le port de Concarneau, Office de tourisme de Concarneau, Concarneau

Pêche et plancton sur le port de Concarneau Mercredi 2 septembre, 14h30 Office de tourisme de Concarneau Finistère

5 € / 3 € pour les – 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T14:30:00+02:00 – 2026-09-02T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-02T14:30:00+02:00 – 2026-09-02T16:30:00+02:00

Les pontons du port de Concarneau offrent un point de vue privilégié pour observer la vie portuaire et ses multiples facettes. De l’invisible au visible, cette sortie vous propose un voyage étonnant : du rôle fondamental du plancton dans la chaîne alimentaire jusqu’aux embarcations de pêche, vous découvrirez comment ces mondes se croisent et interagissent.

Une occasion unique d’échanger sur les pratiques de pêche locales et de mieux comprendre les enjeux maritimes d’aujourd’hui.

En partenariat avec le Musée de la Pêche dans le cadre du programme Hors les murs 2026.

Office de tourisme de Concarneau Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-peche.fr/catalogue_activites »}]

De l’invisible au visible, un voyage étonnant : du rôle fondamental du plancton jusqu’aux embarcations de pêche, vous découvrirez comment ces mondes se croisent et interagissent. cap vers la nature musée de la pêche

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