Pêche lächer de truites à l’étang de Vallet Hôtel de Ville Montendre

Pêche lächer de truites à l’étang de Vallet

Hôtel de Ville Gaule des joyeux Montendrais Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 08:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22 2026-04-12 2026-05-01

Pêche et lâcher de truites à l’étang de Vallet.

.

Hôtel de Ville Gaule des joyeux Montendrais Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 09 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fishing and trout release at Vallet pond.

L’événement Pêche lächer de truites à l’étang de Vallet Montendre a été mis à jour le 2026-02-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge