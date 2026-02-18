Pêche spéciale truite

Cernay Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-14 08:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-14

Pêche spéciale truite avec alevinage de 100 kg pour offrir de belles prises aux passionnés. Une journée conviviale au bord de l’eau, idéale pour partager un moment sportif et chaleureux entre amateurs de pêche. .

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 7 60 33 81 77

English :

Special trout fishing with 100 kg of fish stocked for great catches and a friendly day on the water.

