« Pêcher son encre » une exposition d’aquarelles de l’artiste Annie Morin. 20 et 21 septembre Maison de la Nature et de l’environnement (MNE)

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Pour sa première exposition à Miquelon-Langlade, l’artiste propose une exposition d’œuvres inspirées de l’archipel et réalisées avec de l’encre d’encornet péchée localement. Un rendez-vous qui ne manquera pas de vous surprendre.

Maison de la Nature et de l’environnement (MNE) Place Ardilliers 97500 Miquelon-Langlade 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 05.08.41.61.87. http://www.spm-patrimoine-naturel.fr La Maison de la Nature et de l’Environnement (MNE) est un service de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis janvier 2013.

La MNE poursuit deux objectifs : le développement de l’Éducation à l’Environnement et de l’Écotourisme sur le territoire.

Ses missions concernent, entre autres, l’organisation d’Éco-balades (tours naturalistes guidés), d’animations pédagogiques à destinations des scolaires et la réalisation d’ouvrages d’interprétation et d’expositions sur des thèmes variés ayant un lien avec la biodiversité et les usages du territoire.

Annie Morin