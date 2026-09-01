PED – sortie à Roscoff Plougasnou
vendredi 25 septembre 2026 · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
PED – sortie à Roscoff
Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 09:30:00
fin : 2026-09-25 17:00:00
Date(s) :
2026-09-25
PED vous propose une sortie à Roscoff au départ du parking de la Métairie. Au programme, visite guidée de la conserverie marine artisanale Algoplus : découvrez le métier de goémonier et la transformation des algues. La visite sera suivie d’une dégustation de produits accompagnée de conseils culinaires et de recettes.
La journée se poursuivra par une visite du jardin exotique botanique de Roscoff. Ce jardin rassemble plus de 3000 espèces de plantes subtropicales, découvrez cascades, bassins, rocailles de cactus, aloès etc…
Retour à Plougasnou prévu pour 17h.
Un atelier organisé par Projets-Echanges-Développement, le petit espace de vie social de Plougasnou. .
Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70
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English :
L’événement PED – sortie à Roscoff Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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