Pédale rurale Musée de Bretagne Rennes Dimanche 2 novembre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Benoît vit en Dordogne, à quelques kilomètres du village où il a grandi. Il a construit son paradis à l’abri des regards.

Il s’est émancipé à sa manière malgré les difficultés. Un jour, lui et d’autres queers du coin décident d’organiser la première Pride du Périgord vert.

Un doc du Dimanche suivi d’une rencontre avec le réalisateur Antoine Vasquez.

(Antoine Vasquez, 84 min, 2025, France, Survivance).

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine