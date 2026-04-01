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Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe Parfum d’essence Montmorillon

Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe Parfum d’essence Montmorillon

Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe Parfum d’essence Montmorillon mercredi 15 avril 2026.

Adresse : 90 Boulevard de Strasbourg

Ville : 86500 Montmorillon

Département : Vienne

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 4 4 4 Tarif de base plein tarif

Montmorillon

Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe Parfum d’essence

90 Boulevard de Strasbourg Montmorillon Vienne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 20:30:00
fin : 2026-04-15 22:30:00

Date(s) :
2026-04-15

Collectif pédaler ses vacances   .

90 Boulevard de Strasbourg Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe Parfum d’essence

L’événement Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe Parfum d’essence Montmorillon a été mis à jour le 2026-04-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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