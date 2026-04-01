Montmorillon

Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe Parfum d’essence

90 Boulevard de Strasbourg Montmorillon Vienne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 20:30:00

fin : 2026-04-15 22:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Collectif pédaler ses vacances .

90 Boulevard de Strasbourg Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe Parfum d’essence

L’événement Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe Parfum d’essence Montmorillon a été mis à jour le 2026-04-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne