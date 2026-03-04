Pédaler ses Vacances en Vienne et Gartempe, Saulgé, Saulgé

Pédaler ses Vacances en Vienne et Gartempe 4 – 26 avril Saulgé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T20:30:00+02:00 – 2026-04-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Pédaler ses vacances est un mini-festival en Vienne et Gartempe, avec diverses animations proposées au mois d’avril et un temps fort d’une journée qui invite quiconque à venir, avec l’envie d‘échanger, d’écouter, de voir, de lire, d’apprendre… autour du déplacement à vélo

Tout le programme des préalables, du dimanche 26 avril et les bandes annonces des films sur pedalersesvacances.fr

Les préalables

Exposition photos Le Danemark à vélo Février mars MJC Champ Libre à L’Isle Jourdain

Un petit tour du Danemark, 1125 Km en 15 jours, réalisé à deux

Film Parfum d’Essence – 55’

Un voyage à vélo des Alpilles à l’Himalaya

Un film de Pastis-Momo avec Jessica Malbet & Anaïs Béné

C’est le récit de deux jeunes femmes parties sur un coup de tête rejoindre l’Himalaya à vélo.

Sans aucun entraînement, elles se lancent dans un périple insolite et mouvementé qui les amènera, contre toute attente, à rencontrer le 14ème Dalaï-Lama.

De la peur à l’amour des gens, du rire aux larmes de rire et armées de drapeaux de prières Tibétains elles seront poussées à questionner les limites de la paix et de la liberté au gré des rencontres et des contextes politiques.

Mais avec une seule ligne de conduite : pourvu qu’on se marre !

Samedi 4 avril 20h30 – Salles des Fêtes à L’Isle Jourdain – Tarifs : 6,5€ et 5€

En partenariat avec la MJC Champ Libre et le Centre Régional de Promotion du Cinéma

Mercredi 15 avril 20h30 – Cinéma Majestic à Montmorillon – Tarif : 4€

En partenariat avec l’Association l’Etoile

Projections suivies d’un échange avec des voyageurs-ses à vélo de Vienne et Gartempe

Film sous-titré en français pour les sourds et malentendants.

Le plein de vélos à la médiathèque

Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon – Entrée libre

Avril Exposition photos Le Danemark à vélo

Mardi 14 avril 16h Spectacle Albert Knut clown

Samedi 18 avril

14h–16h Atelier Décore ton vélo à partir d’objets récupérés avec le SIMER

15h – 17h Atelier Méca préparer, entretenir, réparer son vélo avec Thomas

15h – 17h Visite commentée de l’exposition photo Le Danemark à vélo suivie d’un goûter danois

Samedi 25 avril 15h30 Projection rencontre avec Aurélia BRIVET

Rencontre avec Aurélia BRIVET

auteure voyageuse et son film Anecdotes plein la carriole 35’ Gratuit

4300 Km, 4 mois 1/2, parcourus par Aurélia, Anthon et leur fille d’un an, à travers l’Argentine, la Bolivie, le Chili en passant par la cordillère des Andes.

• Du 23 au 24, dans 4 établissements scolaires de Vienne et Gartempe

• Vendredi 24 18h30 Médiathèque Lussac

• Samedi 25 10h Médiathèque Moussac

• Samedi 25 15h30 Médiathèque Montmorillon

• Dimanche 26 15h30 Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe à Saulgé

Dimanche 26 avril à Saulgé

Entrée libre – En continu toute la journée – extérieurs et salle roue libre

Expériences

• Expo, essais et services vélos : du Vélo à Assistance Électrique au triporteur adapté, à chacun son vélo !

• (CCVG, Ville Montmorillon, MJC Nougaro ASL Négoce, AABA)

• Balade en autonomie sur parcours balisé (10km)

• Atelier maniabilité ludique encadré (après-midi)

• Fresque de la mobilité (CPIE Lathus)

• Vélo Smoothie avec les produits bio de Cannelle Citron

Rencontres

• Aurélia Brivet auteure voyageuse

• Les Haricots en selle (après-midi)

• Librairie Le Lièvre et la Tortue

• Sud Vienne Poitou

• Abbaye de Saint Savin

• Sécurité routière

• Buvette Le porte-bidon

Ateliers, Tables rondes et films

10h30 – 11h30 Atelier La Méca Préparer, entretenir, réparer

10h30 – 11h30 Partir avec des enfants Avec les témoignages de familles

11h – 12h30 Seul Libre, 64’ Film de Théo FEVRIER

270 jours, 14 000 km à vélo, seul, à travers la cordillère des Andes et les déserts infinis

18 jours, 950 km en canoë sur le Rio Napo, affluent de l’Amazone

11h30 – 12h30 Les biclous, le matos vélos, équipement, sacoches…

11h30 – 12h30 Préparer son voyage l’itinéraire, y aller, manger, où dormir

Pause déjeuner avec : Amzer zo, galettes, crêpes… La ferme d’Ayana, cuisine paysanne, La petite Braise, pizza au feu de bois, Pâtisserie les 3 oiseaux

14h – 16h Balade Patrimoine à vélo avec Béatrice GUYONNET animatrice patrimoine Pays d’art et d’histoire CCVG, Venir avec vélo et casque

14h – 16h Atelier sécurité partager la route, l’équipement (éclairage, vêtements haute visibilité, radars…)

14h – 15h30 La grande bleue à vélo, 50′ – La famille Les Haricots en Selle vient présenter le film de ses 6238 km, 211 jours, 11 pays autour de la Méditerranée

15h – 16h La Compagnie de la Trace raconte leur tournée à vélo

15h30 – 17h Anecdotes plein la carriole, 35′ – Aurélia BRIVET vient présenter le film de ses 4300 km à travers l’Amérique du Sud avec son compagnon et leur fille d’un an

16h – 17h Atelier La Méca Préparer, entretenir, réparer

16h – 17h Voyager seul.e à vélo

17h – 18h Spectacle Pédalo Cantabile Compagnie Quercus Locace, Tout public – 45’

Une invitation à se déplacer à vélo le dimanche 26 avril et tout au long du mois d’avril avec rencontres d’auteur-e-s voyageur-se-s, films, tables-rondes, ateliers, essais, balades…

