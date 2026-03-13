« Pedro Almodóvar , des douleurs, des couleurs et toujours le besoin de filmer… » – Conférence par Pilar MARTINEZ-VASSEUR Amphi A, bâtiment Bias 2, Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-11 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Plus d’infos à venir. Pilar Martinez-Vasseur est une spécialiste de l’histoire et civilisation espagnole contemporaine, professeure émérite à l’Université de Nantes et co-directrice du Festival de Cinéma Espagnol de Nantes depuis 1990.

Amphi A, bâtiment Bias 2, Nantes 44000

https://www.univ-nantes.fr/



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