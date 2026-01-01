PEDRO – Juliette Navis Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Dans PEDRO, clin d’œil au cinéma d’Almodóvar, les deux stars de telenovelas Beatriz et José-Manuel traversent un scénario écrit, mais débordent sans cesse avec leurs improvisations. Leurs interactions inattendues se rencontrent grâce à une arme redoutable : une langue inventée, français espagnolisé et truffé d’expressions singulières. Le corps suit la langue, se tend, se vrille et se rompt.

Après J.C., qui interrogeait notre rapport à l’argent, et Céline, où se jouait notre refus de la mort – tous deux présentés au CENTQUATRE-PARIS -, Juliette Navis signe le troisième volet d’une trilogie consacrée à des archétypes de personnages conquérants. Ici, c’est le couple, qui explore les assignations sexuelles et le féminisme avec fraîcheur. Novices en la matière, Beatriz et José-Manuel découvrent, questionnent et font rire, offrant une expérience à la fois déjantée et profondément vivante.

Dans le cadre du Festival Les Singulier·es | Un couple sur scène part soudain en vrille ! Avec humour et inventivité, les talentueux interprètes Laure Mathis et Douglas Grauwels font exploser l’espace, mêlant dialogues écrits et improvisations, pour créer un spectacle où le public devient complice de leurs joutes verbales.

Le samedi 31 janvier 2026

de 20h30 à 21h50

Le vendredi 30 janvier 2026

de 20h30 à 21h50

Le jeudi 29 janvier 2026

de 20h30 à 21h50

payant

De 10 à 22 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-29T21:30:00+01:00

fin : 2026-01-31T22:50:00+01:00

Date(s) : 2026-01-29T20:30:00+02:00_2026-01-29T21:50:00+02:00;2026-01-30T20:30:00+02:00_2026-01-30T21:50:00+02:00;2026-01-31T20:30:00+02:00_2026-01-31T21:50:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/juliette-navis-pedro.html +33153355000 billetterie@104.fr



