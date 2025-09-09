PEDRO THEATRE SORANO Toulouse

PEDRO THEATRE SORANO Toulouse mercredi 18 mars 2026.

PEDRO

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

Début : 2026-03-18 20:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-18

Fable de science-fiction, PEDRO orchestre la rencontre entre deux exubérants personnages dans une station spatiale. Avec humour et inventivité, la metteuse en scène Juliette Navis y interroge notre rapport au plaisir et à l’intimité.

Juan et Pepa, deux personnages d’un autre temps, sont en pleine mission diplomatique dans un espace neutre entre leurs planètes. Cette mission est en lien avec la situation problématique du monde de Pepa : une infertilité incompréhensible se propage et met en péril la survie de son espèce. 9 .

English :

A science-fiction fable, PEDRO orchestrates a meeting between two exuberant characters on a space station. With humor and inventiveness, director Juliette Navis questions our relationship with pleasure and intimacy.

German :

PEDRO? ist eine Science-Fiction-Fabel, in der sich zwei übermütige Charaktere auf einer Raumstation begegnen. Mit Humor und Einfallsreichtum hinterfragt die Regisseurin Juliette Navis unser Verhältnis zu Lust und Intimität.

Italiano :

Favola fantascientifica, PEDRO orchestra l’incontro tra due personaggi esuberanti su una stazione spaziale. Con umorismo e inventiva, la regista Juliette Navis esplora il nostro rapporto con il piacere e l’intimità.

Espanol :

PEDRO, una fábula de ciencia ficción, orquesta un encuentro entre dos personajes exuberantes en una estación espacial. Con humor e inventiva, la directora Juliette Navis explora nuestra relación con el placer y la intimidad.

