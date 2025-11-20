Peeping Tom Chroniques Ferrières Martigues

Peeping Tom Chroniques Du jeudi 20 au vendredi 21 novembre 2025 le jeudi de 20h30 à 22h30. Le vendredi de 20h30 à 22h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Esthétique hyperréaliste, univers fantasmagorique et interprétation à couper le souffle une chose est sûre, Peeping Tom ne laisse jamais indifférent.

Après La Ruta, présentée par le Nederlands Dans Theater en 2022, et Triptych en 2023, la compagnie belge revient aux Salins pour présenter Chroniques, sa nouvelle création. Au cœur de Chroniques, orchestré par Gabriela Carrizo, se trouve une fascination pour la perception et la relativité du temps, la compréhension de la vie, de la mort et de l’expérience humaine. Dans ce voyage sensoriel, où le passé et le présent s’entremêlent, comme une série de chroniques, cinq personnages mutent et s’entrechoquent dans une tentative de défier l’immortalité. Brouillant les frontières entre la réalité, la mythologie, et les croyances de peuples anciens, Chroniques nous invite à nous interroger sur ce qui fonde notre humanité. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Hyperrealistic aesthetics, a phantasmagorical universe, and breathtaking performances: one thing is certain: Peeping Tom never leaves anyone indifferent.

German :

Hyperrealistische Ästhetik, ein phantasmagorisches Universum und atemberaubende Darbietungen: Eines ist sicher: Peeping Tom lässt niemanden kalt.

Italiano :

Estetica iperrealistica, mondo fantasmagorico e interpretazioni mozzafiato: una cosa è certa, Peeping Tom non lascia mai indifferenti.

Espanol :

Estética hiperrealista, un universo fantasmagórico y actuaciones impresionantes: una cosa es segura: Peeping Tom nunca deja indiferente a nadie.

