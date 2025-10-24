PEET – LE REX DE TOULOUSE Toulouse

PEET Début : 2026-03-14 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : PEETOriginaire de Bruxelles, Pierre Mignon alias PEET s’est fait connaître au sein du groupe Le 77 avant de s’émanciper en solo. Rappeur, parolier et beatmaker, PEET se nourrit de récits personnels, de déboires citadins et d’histoires de vie. Inspiré par le commun des mortels, PEET retranscrit dans ses textes ce qu’il voit et entend, ce qu’il vit et ressent aussi. Témoin de sa génération, il vit avec son temps. Sensible et authentique, il compte parmi les piliers de la scène rap belge actuelle et conquiert peu à peu l’hexagone ! Si PEET déchire tout en studio, ses tournées rencontrent elles aussi un franc succès. Il aparcouru les scènes de nombreuses salles de concerts et festivals renommés comme le Dour Festival, les Ardentes, les Francofolies de SPA, Couleur Café… Dès les premières mesures, le public est conquis par leur énergie brute, leur générosité et l’émotion qu’ils partagent. En 2024, PEET sort l’album «À DEMAIN» où il expose une facette encore peu connue de son univers, en dévoilant ses émotions profondes avec une finesse d’écriture attachante. “À DEMAIN” c’est un peu comme une bonne thérapie entre amis, une balade chaleureuse qui parle au commun des mortels, ponctuée de feats ultra qualitatifs (Caballero, Ben PLG, EleA, White Corbeau, Artÿ) qui agrémentent sa touche piquante et addictive ! Un album qu’il défend actuellement sur scène depuis sa sortie, avec notamment une incroyable date complète à La Cigale le 23 novembre, qui a été enregistrée et est sortie en vinyle en juillet !L’artiste est à retrouver partout en France!

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31