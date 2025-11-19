PEET – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

PEET Début : 2026-03-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Originaire de Bruxelles, Pierre Mignon alias PEET s’est fait connaître au sein du groupe Le 77 avant de s’émanciper en solo. Rappeur, parolier et beatmaker, PEET se nourrit de récits personnels, de déboires citadins et d’histoires de vie inspirées par le commun des mortels. Il retranscrit ainsi dans ses textes ce qu’il voit et entend aussi bien que ce qu’il vit et ressent. Témoin de sa génération sensible et authentique, il compte désormais parmi les piliers de la scène rap belge actuelle et conquiert peu à peu l’hexagone.En 2024, PEET sort l’album « À DEMAIN » où il expose une facette encore peu connue de son univers, en dévoilant ses émotions profondes avec une finesse d’écriture attachante. Un projet qu’il défend sur scène depuis sa sortie dans de nombreuses salles de concerts et festivals renommés comme le Dour Festival, les Ardentes ou encore les Francofolies de SPA.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33