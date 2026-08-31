Informations pratiques

Pégairolles-de-l’Escalette

PEGAIROLLES DE L’ESCALETTE LES TERRASSES DU LARZAC

Au départ du village. Pégairolles-de-l’Escalette Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Depuis le charmant village médiéval situé au pied des contreforts du Larzac. Le long de la vallée de la Lergue, admirez les paysages façonnés par l’homme au fil des siècles murets en pierre sèche, capitelles, clapas, vignobles et cultures en terrasses témoignent d’un riche patrimoine. Une balade surprenante entre géologie, histoire et paysages, aux portes du Pas de l’Escalette. (7,5km et 180D+)

Rendez-vous à Pégairolles de l’Escalette, charmant village médiéval situé au pied des contreforts du Larzac.

Le long de la vallée de la Lergue, admirez les paysages façonnés par l’homme au fil des siècles murets en pierre sèche, capitelles, clapas, vignobles et cultures en terrasses témoignent d’un riche patrimoine.

Une balade surprenante entre géologie, histoire et paysages, aux portes du Pas de l’Escalette (parcours de 7,5km et 180m de dénivelé). .

Au départ du village. Pégairolles-de-l’Escalette 34700 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02

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English :

From the charming medieval village nestled at the foot of the Larzac foothills, along the Lergue Valley, admire the landscapes shaped by human hands over the centuries: dry stone walls, capitelles, clapas, vineyards, and terraced fields bear witness to a rich heritage. A fascinating hike combining geology, history, and scenery, at the gateway to the Pas de l’Escalette. (7.5 km and 180D+)

L’événement PEGAIROLLES DE L’ESCALETTE LES TERRASSES DU LARZAC Pégairolles-de-l’Escalette a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 ADT34