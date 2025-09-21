Pégazz Festival : à Fontenay-sous-Bois les 21 septembre, 3, 4 et 5 octobre Espace Gérard Philippe Fontenay-sous-Bois

Pégazz Festival : à Fontenay-sous-Bois les 21 septembre, 3, 4 et 5 octobre Espace Gérard Philippe Fontenay-sous-Bois dimanche 21 septembre 2025.

Pégazz Festival : à Fontenay-sous-Bois les 21 septembre, 3, 4 et 5 octobre 21 septembre – 5 octobre Espace Gérard Philippe Val-de-Marne

sur invitation auprès de cristele@pegazz.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-10-05T15:00:00 – 2025-10-05T18:00:00

Nous sommes très heureux de vous convier à la cinquième édition du Pégazz Festival à Fontenay-sous-Bois :

Le 21 septembre à la Fonderie dans le cadre des journées du patrimoine (gratuit !)

Les 3 et 4 octobre à l’Espace Gérard Philipe

Le 5 octobre au Théâtre Jean-François Voguet

Au programme : des concerts, une master class, un ciné-concert jeune public, des rencontres improvisées et l’incontournable Pégazz loto jazz.

Dimanche 21 septembre

Concerts gratuits à la Fonderie dans le cadre des Journées du patrimoine :

De 15 h à 18 h : Improvisations sonores et dialogues plastiques

Christiane Bopp Solo (trombone) & Maïtô (artiste peintre & concept artist) / Grégoire Letouvet solo (Fender Rhodes) & Bruno Liance (illustrateur) / Ariel Tessier Solo (batterie) & Anja Kornerup Bang (artiste peintre) / Sweet Dog (Julien Soro – saxophone, Paul Jarret – guitare, Ariel Tessier – batterie) & Thierry Deroche (sculpteur)17h00 : Julien Soro Players

Vendredi 3 octobre

à l’Espace Gérard Philipe

20h : Tricératops + guests

Marc Benham (composition, piano, orgue, jouets), Fidel Fourneyron (trombone), Emile Biayenda (batterie, percussions) + Célia Tranchand, Léa Castro et Laurence Ilous (voix)

21 h 30 : Kamilya Jubran & Sarah Murcia – artistes invitées

Kamilya Jubran (oud, vocal), Sarah Murcia (contrebasse)

Samedi 4 octobre

à l’Espace Gérard Philipe

19 h : Paul Jarret TILIA

Paul Jarret (direction artistique, guitare), Philipp Gropper (saxophone), Sun-Mi Hong (batterie), Etienne Renard (contrebasse)

20 h 45 : The Other Side Orchestra

Julien Soro (saxophones), Delphine Deau (piano), Catherine Delaunay (clarinettes), Heidi Bayer (trompettes), Christiane Bopp (trombone), Fabien Debellefontaine (tuba), Stephan Caracci (vibraphone et percussions), Raphaël Schwab (contrebasse), Rafael Koerner (batterie)

22h : Pégazz Loto Jazz – Rencontres improvisées animées par Arnaud Merlin de France Musique

Musicien.ne.s du collectif Pégazz & l’Hélicon & artistes invité.e.s

Dimanche 5 octobre

au Théâtre Jean-François Voguet

15h00 : « Krteček – La Petite Taupe »

Ciné-concert tout public

Avec Raphaël Schwab (contrebasse) Marc Benham (piano, orgue) Stéphan Caracci (vibraphone, percussions)

17h : Concert de restitution de la Masterclass avec Jozef Dumoulin (clavier)

Avec les étudiants du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris et du Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris – Boulogne-Billancourt (PSPBB).

Espace Gérard Philippe 26 Rue Gérard Philipe, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Hôtel de Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cristele@pegazz.com »}]

Nous sommes très heureux de vous convier à la cinquième édition du Pégazz Festival à Fontenay-sous-Bois (la Fonderie, Espace Gérard Philippe et Théâtre Jean-François Voguet) festival collectif

(c) Maxence Ravelomanantsoa