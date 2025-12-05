PEGOLADA E CACHA FUÓC Pézenas

PEGOLADA E CACHA FUÓC

Rue Henri Reboul Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

A partir du solstice d’hiver, le jour reprend du temps sur la nuit.

Pour fêter ce renouveau, le plus vieux de la famille et le plus jeune portent la bûche dans le feu, c’est la Pégoulade une déambulation musicale avec groupes traditionnels et enfants piscénois à la lumière des lanternes.

En début de soirée participez à ce rituel du cacha fuoc .

Allegre, allegre ! Calenda ven tot ven ben. Que Dieu nos fague viure l’an que ven, e se sem pas mai que siaguem pas mens ! (Joie, joie ! Noël vient tout va bien, que Dieu nous fasse vivre l’an qui vient et si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins !).

A partir du solstice d’hiver, le jour reprend du temps sur la nuit. Pour fêter ce renouveau, le plus vieux de la famille et le plus jeune portent la bûche dans le feu.

C’est la Pégoulade , une déambulation musicale avec groupe traditionnel de hautbois languedociens et tambours et enfants piscénois à la lumière des lanternes.

En début de soirée assistez au rituel du cacha fuoc la remise du soc par l’aïeul au plus jeune qui le mettra dans le feu.

Cette soirée est ouverte à tous et à vivre en famille.

Rdv à l’Hôpital local (rue Henri Reboul) pour une balade musicale à la lumière des lanternes

Avec le collectif Carabena, l’école de musique Lo Chivalet de Cournonterral et l’Escòla de Bodega de Villardonnel.

#NOEL2025 .

Rue Henri Reboul Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 19 08

English : WINTER SOLSTICE TRADITIONAL PROCESSION WITH TORCHES

Procession in the town at night with traditional music and torchlights, with children dressed up as Provence crib characters. Popular arts and traditions. Starts from the local hospital, Henri Reboul street at 5.30 p.m. Arrives at Place de la République and ends with mulled wine, chestnut cake and music.

L’événement PEGOLADA E CACHA FUÓC Pézenas a été mis à jour le 2025-12-03 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE