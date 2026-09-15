Pegoulado – Défilé en costume traditionnel Arles
vendredi 2 juillet 2027 · Arles
Informations pratiques
Arles
Pegoulado – Défilé en costume traditionnel
Vendredi 2 juillet 2027 à partir de 21h. Centre ville Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-02 21:00:00
fin : 2027-07-02
Date(s) :
2027-07-02
Symbole d’Arles en Fête : toute la ville participe à ce passo carriero (défilé) en costume qui aboutit aux Arènes pour une grand final. Familles, groupes, jeunes ou vieux, tous attendent ce moment où se retrouve l’âme arlésienne.
Gardians, groupes traditionnels de la ville et d’ailleurs, enfants, … près d’un millier de costumes et tout Arles dans la rue pour cette soirée exceptionnelle. La meilleure et la plus belle des soirées pour connaître vraiment la ville. Des textes en attestent la pratique dès 1830, mais la Pegoulado, spontanée ou non, est probablement bien antérieure. Pour des raisons festives, politiques ou autres (passage du chemin de fer, inauguration du Pont de Trinquetaille), la population sortait dans la rue et y déambulait.
Programme à confirmer :
– à partir de 20h00 : rassemblement/ place Gabriel Péri pour les chevaux, place des Pescaïres pour les attelages, bd Clemenceau (trottoir côté canal) pour les groupes
– 21h00 : défilé /
départ : bd Clemenceau à partir de Gambetta, bd des Lices, Croisière, montée Vauban, rond-point des Arènes jusqu’à l’arrastre
arrivée : Arènes, en entrant par le tunnel de l’arrastre
La descente du rond-point des Arènes vers l’arrastre se fera côté boutique de souvenirs pour les groupes et côté Major pour les cavaliers, le Règne, les porte-drapeaux.
– 22h00 : final du défilé, spectacle/ Arènes d’Arles .
Centre ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Symbol of Arles en Fête: the whole town takes part in this passo carriero (parade) in costume which ends in the Arènes for a grand finale. Families, groups, young and old, all await this moment where the soul of Arles is found.
L’événement Pegoulado – Défilé en costume traditionnel Arles a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU | Séance en plein air, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles 15 septembre 2026
- Le Septembre des Rencontres, Arles, Arles 16 septembre 2026
- Rencontre – Cabaret Lizène Fondation Vincent van Gogh Arles Arles 16 septembre 2026
- Le Septembre des Rencontres – Rencontres professionnelles de l’éducation aux images, Les Rencontres d’Arles, Arles 17 septembre 2026
- Racines et Entités exposition de sculptures Atelier du Refuge (rue donnant sur les arènes) Arles 17 septembre 2026