Peindre à la ferme Cartes de Noël Initiation aquarelle

Bazougers Mayenne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :
2025-11-29 2025-12-13

Atelier aquarelle sur cartes de noël !
Cartes de noël Initiation aquarelle
30€ session matériel fourni   .

Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 30 80 66  atelier.du.bleu.mouton@gmail.com

English :

Watercolor workshop on Christmas cards!

German :

Aquarell-Workshop zu Weihnachtskarten!

Italiano :

Laboratorio di acquerello sui biglietti di Natale!

Espanol :

Taller de acuarela sobre tarjetas de Navidad

