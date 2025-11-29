Peindre à la ferme Cartes de Noël Initiation aquarelle Bazougers
Peindre à la ferme Cartes de Noël Initiation aquarelle
Bazougers Mayenne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-11-29 2025-12-13
Atelier aquarelle sur cartes de noël !
30€ session matériel fourni .
Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 30 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com
English :
Watercolor workshop on Christmas cards!
German :
Aquarell-Workshop zu Weihnachtskarten!
Italiano :
Laboratorio di acquerello sui biglietti di Natale!
Espanol :
Taller de acuarela sobre tarjetas de Navidad
