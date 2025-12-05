Peindre à la ferme Initiation vitrail Bazougers
Peindre à la ferme Initiation vitrail Bazougers vendredi 5 décembre 2025.
Peindre à la ferme Initiation vitrail
Bazougers Mayenne
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
Début : 2025-12-05 10:00:00
fin : 2025-12-05 18:00:00
2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19
Atelier vitrail
Réalisez un vitrail de A à Z.
dessin, coupe de verre, ajustage, assemblage, soudure, étanchéification, nettoyage, lustrage
2 personnes par jour. .
Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 30 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com
English :
Stained glass workshop
German :
Glasmalerei-Workshop
Italiano :
Laboratorio di vetrate
Espanol :
Taller de vidrieras
