Peindre à la ferme Initiation vitrail Bazougers

Peindre à la ferme Initiation vitrail Bazougers vendredi 5 décembre 2025.

Peindre à la ferme Initiation vitrail

Bazougers Mayenne

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 10:00:00
fin : 2025-12-05 18:00:00

Date(s) :
2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Atelier vitrail
Réalisez un vitrail de A à Z.
dessin, coupe de verre, ajustage, assemblage, soudure, étanchéification, nettoyage, lustrage
2 personnes par jour.   .

Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 30 80 66  atelier.du.bleu.mouton@gmail.com

English :

Stained glass workshop

German :

Glasmalerei-Workshop

Italiano :

Laboratorio di vetrate

Espanol :

Taller de vidrieras

