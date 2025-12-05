Peindre à la ferme Initiation vitrail

Bazougers Mayenne

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-05 18:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Atelier vitrail

Réalisez un vitrail de A à Z.

dessin, coupe de verre, ajustage, assemblage, soudure, étanchéification, nettoyage, lustrage

2 personnes par jour. .

Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 30 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com

English :

Stained glass workshop

German :

Glasmalerei-Workshop

Italiano :

Laboratorio di vetrate

Espanol :

Taller de vidrieras

