Peindre à quatre mains > Atelier familles Saint-Lô

Peindre à quatre mains > Atelier familles
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô
2026-01-11 15:00:00
2026-01-11
Après une visite ludique du musée, venez peindre une œuvre collaborative en famille !
Réservations au 02 33 72 52 55 .
50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
